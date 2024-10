POL-RE: Recklinghausen: Senior verletzt

Recklinghausen (ots) - Vier unbekannte Jugendliche entwendeten am frühen Nachmittag (ca. 13:45 Uhr) aus einer Parfümerie an der Hauptstraße mehrere Parfüme. Als eine Verkäuferin den Diebstahl verhindern wollte, wurde sie zu Boden gestoßen und geschlagen. Die vier Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Verkäuferin wurde bei dem Raub leicht verletzt. Die ...

mehr