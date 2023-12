Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Nasenbeinbruch: Brötchendieb schlägt um sich

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 03.12.2023 / 11:45 Uhr

Nach einem Lebensmitteldiebstahl soll ein 23-jähriger Mann einen 34-jährigen Bahnsicherheitsmitarbeiter im Bremer Hauptbahnhof durch Schläge und Tritte verletzt haben. Bundespolizisten nahmen den Verdächtigen fest.

Am Sonntagmittag soll der 23-Jährige ein Pizzabrötchen an einem Verkaufsstand entnommen und gegessen haben. Er wollte den Bereich ohne Bezahlung verlassen. Drei Bahnsicherheitsmitarbeiter hielten ihn vorläufig fest. Deswegen soll der algerische Staatsangehörige um sich geschlagen und getreten haben. Ein 34-jähriger Mitarbeiter erlitt einen Nasenbeinbruch und weitere Prellungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bundespolizisten kamen dazu und fesselten den 23-Jährigen. Er wehrte sich massiv und musste zur Wache getragen werden. Weil er damit drohte, weiterhin Beamte und Bahnmitarbeiter anzugreifen, ordnete ein Bereitschaftsrichter nach ärztlicher Untersuchung dessen Gewahrsamnahme bis um 23 Uhr an. Anschließend wurde der Mann von der Wache entlassen. Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell