Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit Verletzten

Brakel (ots)

Am 01.11.2024, gegen 13.15 Uhr, kam es auf der B 64, Abfahrt Erkeln, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Der auf die Bundesstraße auffahrende Pkw hat die Vorfahrt des zweiten Pkw auf der B 64 missachtet und so den Unfall verursacht. Die beiden Pkw-Fahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden an den Pkw steht noch nicht fest.

