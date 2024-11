Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Einsatzbilanz der Feuerwehr zur Halloweennacht 2024

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach, 01.11.2024, gesamtes Stadtgebiet (ots)

Aus Sicht der Feuerwehr ist es bei einer ruhigen Halloweenacht geblieben.

Der Rettungsdienst wurde mit 63 Einsätze zwischen 19:00 Uhr am 31.10.2024 und 07:00 am 01.11.2024 Uhr nicht ungewöhnlich oft benötigt und ist Vergleichbar mit einer nächtlichen Einsatzbilanz am Wochenende. Der Brandschutz rückte zu keinem Einsatz mit Bezug Halloween aus. Lediglich eine Brandmeldeanlage eines Industriebes lief ein. Hier kam es zu einer Fehlauslösung der Anlage.

Berichterstatter: BR Erik Gribkowski

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell