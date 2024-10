Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brennender PKW in Garagenhof

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Dahl, 28.10.2024, 11:51 Uhr, Brunnenstraße (ots)

Auf der Brunnenstraße war in einem Garagenhof ein PKW in Brand geraten. Schon auf der Anfahrt zur Einsatzstelle war eine große schwarze Rauchwolke sichtbar. Das betroffene Fahrzeug stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte komplett in Flammen.

Sofort startete ein Trupp unter Atemschutz die Löscharbeiten. Durch das schnelle Handeln der Feuerwehr konnten größere Schäden durch eine weitere Aubreitung des Brandes verhindert werden.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Matthias Kempin

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell