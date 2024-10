Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Betonmischer verunfallt auf der Landstraße

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Hardt, Hardter Landstraße, 26.10.2024, 16:04 Uhr (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der Hardter Landstraße alarmiert. Ein Betonmischer war von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Der Fahrer des LKWs war in seinem Fahrzeug mit den Beinen zwischen Sitz und Lenkrad eingeklemmt. Durch den Einsatz hydraulischer Spezialwerkzeuge konnte die Feuerwehr den Fahrer befreien und im Anschluss medizinisch versorgen. Nach Sichtung durch den Notarzt wurde der Fahrer in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Für die Bergung des Betonmischers musste die Hardter Landstraße noch längere Zeit gesperrt bleiben.

Im Einsatz waren der Rüstzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen und der Kran aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter Brandamtmann Alexander Flügel

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell