FW-MG: Einheit aus Mönchengladbach hilft in Erkelenz bei Evakuierungseinsatz

Erkelenz (Kreis Heinsberg), 25.10.2024, 22:00 Uhr, Kölner Straße (ots)

Im Rahmen von Bauarbeiten wurde am Freitagmorgen eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg in der Innenstadt von Erkelenz im Kreis Heinsberg entdeckt. In der Folge mussten in einem Radius von 400m über 4000 Menschen evakuiert werden, darunter auch ein Alten- und Pflegeheim.

Nachdem zunächst Einheiten aus dem Regierungsbezirk Köln bei der Evakuierung in Erkelenz die dortigen Einsatzkräfte unterstützt hatten, wurde für die Rückführung der Bewohner u. Patienten nach der Entschärfung weitere, überörtliche Einheiten hinzugezogen.

So entsandte die Feuerwehr Mönchengladbach gegen 22:00 Uhr einen Patiententransportzug (PT-Z 10 NRW) sowie einen Betreuungskombi (Bt-Kombi) in die süd-westlich gelegene Nachbarstadt.

Dabei unterstützten Einsatzkräfte des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Deutschen Roten Kreuzes, der Johanniter-Unfall-Hilfe, des Malteser Hilfsdienstes, der Einheit Information und Kommunikation der Freiwilligen Feuerwehr und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach im Rahmen der überörtlichen Hilfe. Aus Mönchengladbach waren 10 Einsatzfahrzeuge mit insgesamt 23 Einsatzkräften im Einsatz.

Zugführer: Brandamtmann Thomas Mandrossa

