Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kleinbrand in Restaurantküche fordert 5 Verletzte

Mönchengladbach-Rheydt, 24.10.2024, 21:09, Hauptstraße (ots)

Heute Abend kam es in einem Restaurant zu einem Küchenbrand. Die Mitarbeiter bemerken den Brand schnell und konnten ihn vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher selbst löschen. Durch die starke Rauchentwicklung mussten 5 Personen notfallmedizinisch versorgt und leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr belüftete das Restaurant und kontrollierte die Brandstelle. Der Restaurantbetrieb musste für den restlichen Abend eingestellt werden. An dieser Stelle die Warnung, sich nicht in verrauchten Bereichen aufzuhalten. Auch nicht, um zu löschen. Im Ernstfall: Sofort den Notruf wählen, sich selber retten und die Einsatzkräfte einweisen.

Alarmiert waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, drei Rettungswagen, ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiterin: Brandoberinspektorin Karin Mrosek

