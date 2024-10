Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rettungshubschrauber angefordert

Mönchengladbach-Schmölderpark, 25.10.2024, 09:37 Uhr, Dahlener Straße (ots)

Am heutigen Vormittag kam es zu einem häuslichen medizinischen Notfall auf der Dahlener Straße. Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes forderten, aufgrund des Krankheitsbildes des Patienten, einen Rettungshubschrauber für den Transport in ein Krankenhaus an. Da der Patient nicht durch das Treppenhaus bis zum Rettungswagen transportiert werden konnte, wurde eine Drehleiter angefordert. Mit der Drehleiter konnte der Patient durch ein Wohnungsfenster schonend auf Bodenniveau transportiert werden. Dazu musste die Dahlener Straße durch die Polizei gesperrt werden.

Der angeforderte Rettungshubschrauber landete zwischenzeitlich am Hubschrauberlandeplatz vom Elisabeth Krankenhaus und der Patient wurde mit dem Rettungswagen bis zum Rettungshubschrauber transportiert, verblieb aber im Laufe des Einsatzes im Krankenhaus.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungshubschrauber, eine Drehleiter der Feuer- und Rettungswache III, die Polizei und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Martin Radtke

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell