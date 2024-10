POL-NB: Unfallflucht auch ohne Zusammenstoß

Neustrelitz (ots) - Mehrere Kinder mit Augenreizungen haben den Rettungsdienst an einer Schule in der Lessingstraße in Neustrelitz hellhörig werden lassen. Gegen 11:30 Uhr riefen die Sanitäter die Polizei zur Unterstützung dazu. Insgesamt neun Kinder aus einer sechsten Klasse mussten in der Schule behandelt werden. Nachdem ihnen die Augen ausgespült wurden, verbesserte sich ihr Zustand. Ins Klinikum mussten sie ...

