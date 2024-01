Polizei Homberg

POL-HR: Schwalm-Eder-Kreis -Einsatzlage am Silvesterwochenende 30.12.2023 bis 01.01.2024

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 01.01.2023:

Schwalm-Eder-Kreis

Einsatzlage am Silvesterwochenende 30.12.2023 bis 01.01.2024

Es gab eine Vielzahl von Einsätzen der Feuerwehr und Polizei im Rahmen von Bränden. Hierbei handelte es sich um Mülltonnenbrände, Heckenbrände sowie um Sachbeschädigungen durch Feuer (z.B. an Briefkästen), die in Zusammenhang mit dem Abfeuern von pyrotechnischen Gegenständen gebracht werden konnten.

In einem Fall in Willingshausen kam es am 01.01.2024 (00:17 Uhr) zu einem Wohnungsbrand, da laut Zeugen ein brennender Feuerwerkskörper durch eine geöffnete Balkontür in eine Wohnung gelangte. Hierdurch gerieten Teile der Wohnung in Brand. Bewohner wurden noch bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 50.000,- EUR.

In Borken geriet eine Mülltonne in Brand. Bei dem Versuch die Mülltonne zu löschen zog sich ein 63-jähriger Mann leichte Brandverletzungen zu. Er wurde vor Ort ambulant durch Rettungskräfte versorgt. Durch das Feuer entstand auch Sachschaden an einer Hausfassade in geschätzter Höhe von 6.000,- EUR.

Weitere herausragende Einsatzlagen können in diesem Zusammenhang nicht benannt werden. Insgesamt betrachtet kam es im Schwalm-Eder-Kreis zu einem erhöhten Einsatzaufkommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen der Polizei keine weiteren Informationen über verletzte Personen vor. Die Gesamthöhe der im Schwalm-Eder-Kreis entstandenen Sachschäden, im Zusammenhang mit den vorgenannten Vorfällen, kann derzeit nicht beziffert werden.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell