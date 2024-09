Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann flippt aus und tritt gegen Eingangstür der Bundespolizei

Oberhausen (ots)

Ein Mann (32), der kurz zuvor polizeilich in Erscheinung trat, suchte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (22. September) die Wache der Bundespolizei in Oberhausen im Hauptbahnhof auf. Unvermittelt trat und schlug er mit voller Wucht gegen die Eingangstür der Bundespolizeiwache.

Der 32-jährige Deutsche wurde im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung auffällig. Der 32-Jährige hatte versucht eine Personengruppe mit einer Bierflasche zu bewerfen. Die Beamten der Bundespolizei erteilten dem Beschuldigten einen Platzverweis und leiteten ein Strafverfahren wegen einer gefährlichen Körperverletzung im Versuch ein.

Eineinhalb Stunden später klingelte er an der Tür der Bundespolizeiwache und trat und schlug mit voller Wucht gegen die Eingangstür. Die Beamten nahmen den aggressiven Mann vorläufig fest. Es wurde ein weiteres Verfahren gegen ihn eingeleitet. Dieses Mal wegen der Sachbeschädigung. Nach dem sich der Tatverdächtige beruhigt hatte, konnte er auf freiem Fuß belassen werden. Das Glas hielt den Tritten und Schlägen stand.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell