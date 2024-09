Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten nehmen Gesuchten im Krefelder Hauptbahnhof fest

Krefeld (ots)

Beamte der Bundespolizei nahmen am Sonntagabend (22. September) um 18.40 Uhr, einen Mann (33) im Krefelder Hauptbahnhof fest. Die Staatsanwaltschaft Krefeld suchte per Haftbefehl nach ihm. Er wurde an den Polizeigewahrsam Krefeld übergeben.

Eingesetzte Bundespolizisten kontrollierten den 33-jährigen rumänischen Staatsangehörigen im Personentunnel des Krefelder Hauptbahnhofes. Bei der Personalienfeststellung wurde bekannt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Krefeld per Untersuchungshaftbefehl suche. Er hatte innerhalb von sechs Monaten, Diebstähle in sechs Fällen begangen.

Die Beamten eröffneten dem 33-Jährigen den Untersuchungshaftbefehl und übergaben ihn anschließend an den Polizeigewahrsam in Krefeld.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell