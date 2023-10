Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Diebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (29.10.2023), gegen 11.30 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Täter an einem Friedhof in der Hermanstraße eine Handtasche. Eine ältere Dame hatte ihre Handtasche an einen Grabstein gehangen, als die zwei unbekannten Männer die Tasche entwendeten und in unbekannte Richtung davonrannten. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen zweistelligen Bereich.

Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben:

1) männlich, ca. 170cm groß, ca. 40 Jahre, bekleidet mit: blauer Jeans, schwarzes Oberteil, führte schwarzen Rucksack mit

2) weiblich, ca. 165cm groß, kurze schwarze Haare, ca. 32 Jahre, bekleidet mit: schwarzer Oberbekleidung; führte schwarzen Rucksack mit

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

