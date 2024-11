Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Geparktes Auto landet auf dem Dach

Nachtrag zu: Verkehrsunfall mit leicht Verletztem

Höxter (ots)

In Ergänzung zu dem Pressebericht vom 3.11.2024 "Verkehrsunfall mit leicht Verletztem" (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/5900201) teilt die Polizei Höxter mit, dass entgegen der ersten Darstellung nicht das Auto des Unfallfahrers auf dem Dach landete, sondern das geparkte Fahrzeug.

Am frühen Samstagmorgen, 2. November, war in Höxter-Albaxen in der Hansastraße ein 23-jähriger Autofahrer gegen ein parkendes Fahrzeug geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der am Fahrbahnrand abgestellte Citroën C3 einmal und blieb dann auf dem Dach liegen.

Dadurch entstand an dem Citroën Totalschaden. Auch das Auto des Unfallverursachers wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 12.000 Euro geschätzt.

