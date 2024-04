Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Handtasche aus Cabrio entwendet

Attendorn (ots)

Attendorn. Nur wenige Augenblicke ließ eine Attendornerin am Montag (08.04.2024) ihr Cabrio der Marke Mercedes auf dem Parkplatz am Friedhof in Helden unbeaufsichtigt. Dennoch nutzten unbekannte Täter die Gelegenheit gegen 17:00 Uhr und entwendeten eine Handtasche aus dem offenen Cabrio. Die Polizei sucht derzeit in diesem Zusammenhang einer männlichen Person, die sich zur Tatzeit im Nahbereich des Fahrzeugs aufgehalten hat. Ob es sich bei dem Mann um einen Tatbeteiligten oder um einen wichtigen Zeugen handelt, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Er wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 25-30 Jahre - 175-180 cm groß - dunkle Haare

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02761 9269-0 entgegen.

Darüber hinaus warnt die Polizei, Wertgegenstände nicht im Kfz aufzubewahren. Auch bei einem kurzen Stopp sollten Wertsachen, Smartphones oder teure Sachen nicht im Fahrzeug bleiben.

Mit diesen Tipps schützen Sie Ihr Auto und Ihre Wertsachen:

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht nur zum Schutz vor Diebstahl auf gut beleuchteten und belebten Parkplätzen ab.

- Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab. Achten Sie bei einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist.

- Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar liegen. Auch Verstecken ist nicht zu empfehlen, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Hinzu kommt, dass diese Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind.

- Ausweise, Fahrzeugpapiere und andere Dokumente sollten gerade auf Reisen niemals im Auto aufbewahrt werden. Nehmen Sie diese stets an sich, wenn Sie das Auto verlassen. Fertigen Sie vor der Reise Kopien davon an. So haben Sie bei Verlust und Diebstahl alle Daten schnell zur Hand.

- Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf - auch wenn es sich bei Ausflügen besonders anbietet. Nehmen Sie bei einer Übernachtung im Hotel sämtliche Gepäckstücke aus dem Kofferraum.

Weitere Tipps erhalten Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell