Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradfahrerin leicht verletzt

Olpe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag (08.04.2024) um 09:35 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs "Pannenklöpperstraße/Martinstraße". Eine 64-jährige Fahrradfahrerin befand sich zunächst hinter dem PKW eines 29-Jährigen. Vor dem Kreisverkehr musste der Autofahrer verkehrsbedingt halten. Die Radfahrerin fuhr derweil neben den PKW und hielt in Höhe des rechten Außenspiegels ebenfalls an. Als der Autofahrer anfuhr, rollte er mit dem Reifen seines Fahrzeugs über den linken Fuß der stehenden Radfahrerin. Hierdurch verletzte sich die Frau leicht.

Die Polizei rät:

Wer beim Fahrradfahren sicher sein möchte, sollte immer hinter einem Fahrzeug, wie z.B. einem Bus, LKW oder PKW bleiben. Nur so kann der Abstand selbst reguliert werden und es besteht die Möglichkeit, Fahrbewegungen einzuschätzen. Besonders gefährlich wird es beim Abbiegen von Kraftfahrzeugen nach rechts. Werden andere durch Kraftfahrzeugführende in einem toten Winkel nicht gesehen, kann das insbesondere für nicht wahrgenommene Zweiradfahrende schlimme Folgen haben.

Wer vorausschauend fährt, die Bedürfnisse anderer im Blick hat und respektvoll Abstand zueinander hält, schützt nicht nur sich selbst. Eine defensive Ver- haltensweise bei der Teilnahme am Straßenverkehr, ist für die Sicherheit immer förderlich. Suchen Sie mit anderen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern den Blickkontakt, um so wichtige Informationen nonverbal auszutauschen.

Weitere Hinweise finden Interessierte unter https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-09/Flyer_Sicher%20im%20Radverkehr_DIN%20A5%20HF_web.pdf

