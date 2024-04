Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Einbruchsversuche in Attendorn und Finnentrop

Attendorn/Finnentrop (ots)

Zwei Einbruchsversuche wurden der Polizei im Bereich Attendorn und Finnentrop gemeldet. Unbekannte Täter versuchten zunächst eine Hauseingangstür in der Ihnestraße im Attendorner Ortsteil Papiermühle aufzuhebeln. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen Freitag (05.04.2024) und Sonntag (07.04.2024).

In Finnentrop-Serkenrode versuchten unbekannte Täter in der Nacht zu Montag (08.04.2024) ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße "Kaisers Kamp" aufzuhebeln. Die Tatzeit kann in diesem Fall auf etwa 03:00 Uhr festgelegt werden.

In beiden Fällen gelang es den Tätern nicht, in die Häuser einzudringen. Allerdings verursachten die Hebelversuche an Tür und Fenster jeweils Schäden im unteren bis mittleren dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Rufnummer 02761 9269-0 entgegen.

