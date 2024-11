Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Trecker übersehen - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pkw-Fahrer

Warburg (ots)

Am Mittwoch, 6. November, kam es auf dem Autobahnzubringer in Warburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Trecker. Ein 84-jähriger Pkw-Fahrer aus Köln wurde dabei leicht verletzt. Glücklicherweise blieben die anderen Beteiligten unverletzt. Der 84-Jährige war mit seinem BMW auf der A44 in Richtung Kassel unterwegs und beabsichtigte, an der Ausfahrt Warburg links auf die B252 in Richtung Warburg abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 30-jähriger Mann aus Volkmarsen mit seinem Trecker auf der B252 in Richtung Welda. Nach Zeugenaussagen beachtete der 84-Jährige beim Abbiegen nicht den von links kommenden Trecker. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der BMW des 84-Jährigen beschädigt wurde. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde noch vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung ambulant behandelt. Die 62-jährige Beifahrerin sowie der Treckerfahrer blieben unverletzt. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 21.000 Euro./rek

