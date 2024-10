Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sattelzug kollidiert mit Baum

Morbach (ots)

Am Freitag, den 11. Oktober 2024, gegen 23:45 Uhr ereignete sich auf der L160 zwischen dem Kreisverkehr Morbach und dem Industriegebiet Morbach ein Alleinunfall eines Sattelzuges. Der 55-jährige Fahrzeugführer kam vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Sattelschlepper entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug wird erst im Laufe des 12. Oktober 2024 abgeschleppt. Im Einsatz waren die FFW Morbach, eine RTW-Besatzung und die Straßenmeisterei Bernkastel.

