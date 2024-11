Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw beschädigt und weitergefahren - Polizei sucht Zeugen

Beverungen (ots)

Bereits am Freitag, 1. November, kam es in Beverungen zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 16.45 Uhr stellte eine 43-Jährige aus Beverungen ihren Skoda Fabia an der Hersteller Straße, auf Höhe des dortigen Friedhofs, am rechten Fahrbahnrand in Richtung Herstelle, ab. Als sie gegen 17.15 Uhr mit ihrem Pkw weiterfahren wollte, stellte sie die Beschädigungen am Fahrzeug fest. Einen Unfallverursacher konnte die 43-Jährige nicht ausfindig machen. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro. Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Dieser werden unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegengenommen./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell