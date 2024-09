Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallbeteiligter gesucht...

Mendig (ots)

Am Mittwoch, 25.09.2024 um 15:50 Uhr kam es in Mendig an der Einmündung Schulstraße/Keltenstraße zu einem Verkehrsunfall. eine PKW-Fahrerin befuhr die Schulstraße. Ein anderer PKW missachtete ihre Vorfahrt, als dieser aus der Keltenstraße auf die Schulstraße abbog. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste die PKW-Fahrerin auf einen relativ hohen Bordstein ausweichen, wodurch ihre Felge stark beschädigt wurde. Der andere PKW fuhr weiter und bog in die Straße Am Friedhof ab. Bei diesem PKW handelte es sich um einen kleineren, roten PKW oder SUV. Die Ermittlungen zum Fahrzeug dauern an. Wer Hinweise zum Verkehrsunfall, insbesondere zu dem flüchtigen roten PKW machen kann, soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Mayen unter der 02651-8010 melden.

