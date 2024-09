POL-PDMY: Unerlaubte Entsorgung eines Gefrierschranks

Landkern/ Cochem (ots) - Zwischen den frühen Abendstunden vom Mittwoch, 18.09.24 bis zum Mittag des 19.09.24 wurden in Ladkern in der Straße Unterer Berg, die Reifen an zwei PKW zerstochen. Zudem wurde einer dieser PKW auch noch mit einem unbekannten Gegenstand verkratzt. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Cochem, Tel.L 02671- 9840 Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Mayen ...

mehr