Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungsbrand in 56812 Cochem

Cochem (ots)

Am 23.09.2024 gegen 09:30 Uhr kam es in Cochem, In der Märtschelt, zu einem Wohnungsbrand, der durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte schnell unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden konnte. Eine Anwohnerin wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

