Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wiesbaum: Unbekannte brechen Automaten auf

Wiesbaum (ots)

Unbekannte Täter brachen am 10.10.2024, in der Zeit von 03.50 Uhr bis 04.00 Uhr, einen Frischwarenautomaten auf. Dieser wurde vom Eigentümer im Bereich des Traudenhofes in Wiesbaum aufgestellt. Der oder die Täter entnahmen eine im Gerät deponierte Kassette und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Daun in Verbindung zu setzen, 06592-9626-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell