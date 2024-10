Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Unfallverursacher erheblich alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Osann-Monzel (ots)

Am gestrigen Mittwochabend meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer gegen 20:20 Uhr einen in Schlangenlinien fahrenden PKW, der die L 47 vom Maring-Noviand in Fahrtrichtung Osann-Monzel befuhr. Kurz vor der Einmündung zur Ortslage Osann-Monzel kollidierte der Fahrer des PKW mit der Schutzplanke. Anschließend setze der Unfallverursacher seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Verkehrsunfallzeuge verlor den Unfallverursacher in der Ortslage von Monzel aus den Augen. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte der beschädigte PKW aufgefunden und der zugehörige Fahrer ermittelt werden. Der 20-jährige Unfallverursacher war erheblich alkoholisiert und zudem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Dem Unfallverursacher wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

