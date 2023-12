Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Unfall im Kreisverkehr.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (28.12.2023) fuhr eine 84-jährige Autofahrerin eine 36-Jährige auf einem E-Scooter im Kreisverkehr an, als sie in die Friedrich-Ebert-Straße einbiegen wollte. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Frau auf dem, E-Scooter gegen 16:50 Uhr den Fußgängerweg am Kreisverkehr überqueren. Die Autofahrerin kollidierte in ihrem Fiat Panda mit der 36-Jährigen. Die E-Scooter-Fahrerin wurde leicht verletzt und im Rettungswagen erstversorgt. Aufgrund des Verdachts körperlicher Mängel wurde der Führerschein der 84-Jährigen sichergestellt und ihr das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen untersagt.

Ein männlicher Ersthelfer, der nach dem Unfall vor Ort war, dessen Personalien jedoch nicht bekannt sind, wird gebeten, sich als Zeuge beim Verkehrskommissariat telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell