POL-PDWIL: Auffinden einer unechten Schusswaffe und weiterer verdächtiger Gegenstände

Wittlich (ots) - Am 08.10.2024 wurde zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr auf dem Globus Parkplatz in der Justus-von-Liebig- Straße in 54516 Wittlich ein parkender Pritschenwagen des Herstellers Mercedes durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen werden gebeten Hinweise an die Polizei in ...

