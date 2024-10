POL-PDWIL: Nachtragsmeldung "Rücksichtsloser Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet"

Weinsheim (ots) - Am Dienstag, 8. Oktober, gegen 7 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Halle der Firma Stihl in Weinsheim. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind bislang unklar. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Pressestelle Telefon: 0651-9779-0 E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de ...

