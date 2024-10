POL-PDWIL: Rücksichtsloser Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet unterwegs

Mülheim an der Mosel (ots) - Am 07.10.2024, gg 13:30 Uhr, kam es im Bereich der Hauptstraße in Mülheim an der Mosel zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Unfallverursacher befuhr den Ortseingang Mülheim aus Rtg. der Moselbrücke kommend. Im Bereich der dortigen Hauptstraße kam es in einer Engstelle zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw. Hierbei wurden jeweils die beiden Seitenspiegel ...

mehr