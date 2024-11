Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Tesla fällt durch rücksichtslose Fahrweise auf

Polizei sucht Zeugen

Höxter/Beverungen (ots)

Durch eine rücksichtslose Fahrweise ist am Samstag, 9. November, ein weißer Tesla auf der Strecke zwischen Höxter und Beverungen aufgefallen. Das Kennzeichen ist der Polizei bekannt, gesucht werden nun weitere Zeugen oder Betroffene, die von dem Fahrzeug bedrängt oder gefährdet worden sind.

Zum ersten Mal aufgefallen ist der Wagen gegen 16.40 Uhr in Höxter, als er in dem zweispurigen Abschnitt der B64 am Ortsausgang Richtung Godelheim zunächst mit verhältnismäßig hoher Geschwindigkeit unterwegs war und sich dann bei der Verengung auf eine Fahrspur in den laufenden Verkehr einfädelte.

Im weiteren Streckenverlauf Richtung Godelheim habe der Tesla mit HX-Kennzeichen trotz Überholverbot mehrere Fahrzeuge überholt, musste dann aber einscheren, als ein Linienbus entgegenkam. Ein anderes Fahrzeug habe nur durch spontanes Abbremsen noch eine geeignete Lücke dafür schaffen können.

Nach weiteren Überholmanövern sei es am Ortseingang Godelheim zu einem Beinahe-Unfall an der dortigen Verkehrsinsel gekommen. Kurz darauf sei der weiße Tesla nach links auf die B83 in Richtung Beverungen abgebogen. Im weiteren Streckenverlauf habe er einen Citroën und einen VW Golf jeweils zunächst überholt und dann stark ausgebremst. Weiterhin sei er innerhalb von Beverungen durch aggressive Fahrweise aufgefallen und mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren.

Um einen möglichen Fahrer zu ermitteln und die Verkehrsverstöße zu klären, bittet das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter um Hinweise, wem das fragliche Fahrzeug ebenfalls durch eine aggressive Fahrweise aufgefallen ist oder wer direkt davon gefährdet wurde. Hinweise bitte an Telefon 05271/962-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell