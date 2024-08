POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Westerkappeln (ots) - Am Freitag (23.08.) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 01.35 Uhr zu einem Brand an der Straße Sennlicher Weg, Ecke Schwegfeldstraße gerufen. In einem Hühnergehege brannte ein Blechcontainer. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Tiere wurde nicht verletzt. Wie das Feuer entstanden ist, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315. ...

