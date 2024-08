Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Mesum, Einbruch in Bäckerei

Rheine-Mesum (ots)

In Mesum hörte der Anwohner einer Bäckerei an der Alten Bahnhofstraße, Ecke Rheiner Straße am frühen Freitagmorgen (23.08.) gegen 01.10 Uhr ein lautes Geräusch. Der Mann ging auf die Straße, um zu sehen, woher das Geräusch kam. Dabei stellte er fest, dass die Eingangstür der Bäckerei geöffnet war.

Als der Mann die Polizei anrief, flüchteten aus der Bäckerei zwei dunkel gekleidete Personen zu Fuß Richtung Kirche. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Beamten verlief erfolglos. Ob die Täter aus der Bäckerei etwas entwendet haben, ist noch unklar.

Die Polizei sucht für die weiteren Ermittlungen nach Zeugen. Wer die beiden Männer am frühen Freitagmorgen gesehen hat oder Hinweise zu ihnen geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell