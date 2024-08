POL-ST: Westerkappeln, Brand eines Blechcontainers

Rheine-Mesum (ots) - In Mesum hörte der Anwohner einer Bäckerei an der Alten Bahnhofstraße, Ecke Rheiner Straße am frühen Freitagmorgen (23.08.) gegen 01.10 Uhr ein lautes Geräusch. Der Mann ging auf die Straße, um zu sehen, woher das Geräusch kam. Dabei stellte er fest, dass die Eingangstür der Bäckerei geöffnet war. Als der Mann die Polizei anrief, flüchteten aus der Bäckerei zwei dunkel gekleidete Personen ...

