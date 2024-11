Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Ford kommt von der Straße ab und landet im Graben

Steinheim (ots)

Am Dienstag, 12. November, gegen 13 Uhr ereignete sich auf der L616 zwischen Bergheim und Vinsebeck ein Unfall. Die 30-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta fuhr in Fahrtrichtung Vinsebeck und kam aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und landete im Graben.

Bei dem Unfall wurden die Fahrerin und ihr sechs Monate altes Kind in einer Babyschale leicht verletzt. Beide wurden vor Ort medizinisch versorgt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand durch den Unfall Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während der Bergungsmaßnahme musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden.

