Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen und flüchtiger Pkw nach Unfallflucht gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Am heutigen Montag (21.10.) zeigte ein 49-jähriger Bergisch Gladbacher eine Verkehrsunfallflucht bei der Polizei Rhein-Berg an. Das Verkehrskommissariat sucht nun Zeugen.

Nach Angaben des Anzeigenerstatters ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Freitag (18.10.). Der Bergisch Gladbacher sei demnach gegen 13:00 Uhr mit seinem Pedelec über einen Parkplatz an der Buchmühlenstraße gefahren. Ein schwarzer Pkw der Marke VW habe ihn beim Rückwärtsausparken aus einer Parklücke getroffen, so dass er ins Straucheln geraten und nach wenigen Metern gestürzt sei. Der Fahrer oder die Fahrerin des Pkw sei weitergefahren, ohne sich um den gestürzten Pedelecfahrer zu kümmern. Der VW hatte möglicherweise eine Gummersbacher Städtekennung (GM). Der Pedelecfahrer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und hatte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

Das Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, oder gar den Fahrer oder die Fahrerin des flüchtigen Pkw, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell