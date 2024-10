Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Burscheid (ots)

Am gestrigen Sonntag (20.10.) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Dabringhausener Straße (L 294), bei dem sich ein Motorradfahrer schwer verletzt hat. Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten waren Feuerwehr und Rettungskräfte bereits vor Ort.

Der 20-jährige Motorradfahrer aus Solingen befuhr gegen 17:00 Uhr die L 294 in Fahrtrichtung Hilgen. Im Bereich einer circa 90 Grad verlaufenden Linkskurve verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Zweirad, stürzte zu Boden und rutschte anschließend gegen die am Fahrbahnrand befindliche Leitplanke. Hierbei erlitt er schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde wenig später in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Das Motorrad war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird aktuell auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße zeitweise vollständig gesperrt werden. (ch)

