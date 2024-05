POL-DN: Diebstahl aus Lkw - Sportschuhe entwendet

Niederzier (ots) - An der Haltestelle am Eilener Weg kam es am Mittwochnachmittag (08.05.2024) zu einem Raub. Ein 28-Jähriger aus Titz war von drei bislang unbekannten Männern zunächst aus einer S-Bahn gestoßen und anschließend bestohlen worden. Der 28-Jährige war gegen 17:15 Uhr mit der Rurtalbahn, aus Richtung Düren kommend, in Fahrtrichtung Jülich unterwegs. ...

