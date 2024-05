Polizei Düren

POL-DN: Erst gestoßen, dann Rucksack entwendet - Zeugen gesucht!

Niederzier (ots)

An der Haltestelle am Eilener Weg kam es am Mittwochnachmittag (08.05.2024) zu einem Raub. Ein 28-Jähriger aus Titz war von drei bislang unbekannten Männern zunächst aus einer S-Bahn gestoßen und anschließend bestohlen worden.

Der 28-Jährige war gegen 17:15 Uhr mit der Rurtalbahn, aus Richtung Düren kommend, in Fahrtrichtung Jülich unterwegs. Als die Bahn an der Haltestelle in Krauthausen anhielt, stellten sich drei unbekannte Männer hinter den Mann aus Titz. Als sich die Türen öffneten, stießen die drei Unbekannten den 28-Jährigen aus der Bahn, sodass dieser auf den Bahnsteig stürzte. Anschließend traten sie auf den Mann ein und entwendeten seinen Rucksack, dann stiegen sie wieder in die Bahn und fuhren in Richtung Jülich weiter. Die drei Männer werden von dem Geschädigten wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtiger.

- etwa 20 bis 30 Jahre alt - sportliche Statur - schwarze Haare mit blonden Strähnen

2. Tatverdächtiger

- etwa 20 bis 30 Jahre alt - dunkle Sporthose des Herstellers "Lacoste" - beigefarbenes T-Shirt

3. Tatverdächtiger

- etwa 20 bis 30 Jahre alt

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell