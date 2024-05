Polizei Düren

POL-DN: Unter Alkoholeinfluss gegen Ampelmast gefahren

Düren (ots)

Am 08.05.2024 kam es gegen 23:25 Uhr an der Kreuzung Valencienner Str./Bahnstr. zu einem Alleinunfall. Nach Zeugenaussagen befuhr eine 57-jährige Dürenerin mit ihrem Fahrrad die Valencienner Straße als sie an der dortigen Kreuzung den Mast einer Lichtzeichenanlage touchierte und zu Fall kam. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme bestätigte sich der Verdacht auf einen Alkoholkonsum, so dass eine Blutprobe entnommen wurde. Durch den Sturz erlitt die Fahrradfahrerin leichte Verletzungen, welche ambulant behandelt wurden. An der Lichtzeichenanlage entstand leichter Sachschaden. (ms)

