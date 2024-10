POL-RBK: Bergisch Gladbach - Falsche Bankmitarbeiter täuschen Phishing-Angriff vor

Odenthal (ots) - Am gestrigen Donnerstag (17.10.) wurde eine Seniorin Opfer eines Betruges. Nach einem so genannten Schockanruf übergab sie Bargeld und Schmuck an einen Betrüger. Gegen 13:40 Uhr erhielt die Odenthalerin einen Anruf einer männlichen Person, welche sich als Polizeibeamter ausgab. Der angebliche Polizist gab an, dass die Tochter der Seniorin einen ...

