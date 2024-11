POL-HX: Im Gegenverkehr mit zwei Autos zusammengestoßen

Willebadessen (ots) - Aufatmen nach dem glücklichen Ende einer Vermisstensuche in Willebadessen. Ein 84-Jähriger hatte am vergangenen Samstag unbemerkt eine Wohneinrichtung am Stadtrand verlassen. Tags darauf war er unterkühlt, aber lebend, gefunden worden. Dass er noch rechtzeitig entdeckt und aus einer hilflosen Situation gerettet werden konnte, ist dem ...

mehr