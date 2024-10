Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim-Auerbach: Einbrüche in Kleingartenanlage/Gartengeräte gestohlen

Bensheim (ots)

Bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Freitag (27.09.) auf die Kleingartenanlage "Zur Holderhecke" abgesehen. Neben dem Vereinsheim der Anlage gerieten auch mehrere Gartenhütten in das Visier der Kriminellen. Die ungebetenen Besucher gelangten zunächst gewaltsam in die Gebäude und ließen anschließend unter anderem Kettensägen, Aggregate und weitere Gartengerätschaften mitgehen. Mit ihrer Beute suchten sie danach unerkannt das Weite.

Das Kommissariat 41 der Polizei in Bensheim nimmt Zeugenhinweise in dieser Sache unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen.

