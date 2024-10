Kranichstein (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag (28.9.) auf Sonntag (29.9.) in ein Bürgerhaus in der Grundstraße ein. Nachdem sie auf ungeklärte Art und Weise die Eingangstür überwunden hatten, öffneten sie gewaltsam eine Zwischentür im Gebäude. Von dort versuchten sie in weitere Räume zu gelangen und verursachten Schäden an den Türen. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte ...

