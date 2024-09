Groß-Gerau (ots) - Ein Cafe "Am Sandböhl" geriet in der Nacht zum Montag (30.09.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst durch ein Fenster gewaltsam Zugang in das Lokal. Ihnen fiel dort anschließend Geld in die Hände. Hinweise werden erbeten an die Polizei in Groß-Gerau (Kommissariat 42) unter der Telefonnummer 06152/1750. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle ...

