POL-DA: Höchst: Blauer Seat beim Ausparken beschädigt/Polizei sucht Zeugen

Höchst (ots)

Am Montag (30.09.) kam es in der Zeit zwischen 10.05 bis 11.10 Uhr in der Erbacher Straße, in Höhe der Hausnummer 1, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Fahrer bzw. die Fahrerin eines roten Autos beschädigte hierbei beim Ausparken einen daneben geparkten blauen Seat. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Höchst unter der Rufnummer 06163/9410 zu melden. Insbesondere wird ein Zeuge gesucht, welcher einen Zettel mit dem Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs an der Windschutzscheibe des Seat hinterlassen hat.

