FW Düren: Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr in Düren

Düren (ots)

Die Feuerwehr Düren wurde am gestrigen Dienstagabend um 21:54 Uhr zu einem Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr in die Südstadt alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass sich mehrere Personen aus dem Brandobjekt selbstständig in Sicherheit bringen konnten. Zwei Personen waren zu Beginn noch vermisst. Durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr wurde festgestellt, dass sich beide Personen im Gartenbereich des Gebäudes aufhielten und in Sicherheit befanden. Dadurch konnte unmittelbar mit der Brandbekämpfung begonnen werden. Das Feuer wurde mit Löschrohren bekämpft. Es handelte sich um einen Brand in einer Sauna und im Zwischendeckenbereich. Alle geretteten Personen wurden durch den anwesenden Rettungsdienst in Augenschein genommen waren aber unverletzt. Aufgrund der großen Rauchausbreitung wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Feuerwehr Düren und der Rettungsdienst waren mit 70 Einsatzkräften aus dem haupt- und ehrenamtlichen Wehrteil im Einsatz.

