Feuerwehr Düren

FW Düren: Aufgerissener Dieseltank an einem Lkw

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

Am Donnerstag, den 22.08.24, wurde die Feuerwehr Düren in die Von-Aue-Straße zu einem aufgerissenen Dieseltank alarmiert. Auf der Zufahrt einer Senioreneinrichtung wurde beim Rangieren der Dieseltank eines Lieferanten Lkw so stark beschädigt, das ca. 50 l Diesel ausliefen. Der ausgetretene Diesel wurde mit einem Bindemittel aufgenommen und Restmengen, die aus Tank austraten, aufgefangen. Die Kreuzauer-Straße musste im Bereich Von-Aue-Straße zeitweise vollgesperrt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell