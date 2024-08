Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Sechs Personen bei Unfall verletzt

Sögel (ots)

Am Samstag kam es auf der Berßener Straße in Sögel zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem sechs Personen verletzt wurden. Ein 27-jähriger Fahrer eines Kia war gegen 14.25 Uhr in Richtung Sögel unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Kia auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem Skoda einer 38-Jährigen zusammen. Der 27-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Fahrerin des Skoda sowie ihre sieben-, vier- und zehnjährigen Mitfahrerinnen und ihr zweijähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrbahn war für die Bergungsarbeiten voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

