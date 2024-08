Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Mazda beschädigt

Nordhorn (ots)

Am 3. August kam es gegen 21.09 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle an der Veldhauser Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei setzte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug zurück und touchierte dabei einen hinter ihm stehenden grauen Mazda. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1800 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

